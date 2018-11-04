Під будівлею МВС у Києві влаштували акцію пам’яті Гандзюк (відео)

Присутні тримають плакати з написами "Її вбили" та "Хто замовив Катю Гандзюк?".

У Києві біля будівлі Міністерства внутрішніх справ проходить акція пам’яті активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Акцію транслювало "Громадське".

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Згідно з інформацією, люди лише починають збиратися. Присутні тримають плакати з написами "Її вбили" та "Хто замовив Катерину Гандзюк?".

За словами активістів, на сьогоднішній акції не будуть висувати гучних вимог. Люди зібралися, щоб вшанувати пам’ять Катерини Гандзюк та нагадати правоохоронцям, що усі присутні тут чекають, поки назвуть ім’я замовника вбивства.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Також під домашній арешт відправлені троє підозрюваних в нападі на чиновницю - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня.

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що Катерина Гандзюк після тривалого лікування померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки.