Близько 20% мобілізованих громадян можуть погодитися продовжити службу – Пашинський

Під мобілізацію цього року мають потрапити близько ста тисяч громадян. Однак близько 20% громадян, які вже служать, можуть погодитися продовжити контракт на рік. Про це в ефірі Громадського розповів народний депутат Сергій Пашинський.

Він відзначив, що важливим елементом новоприйнятого закону є можливість запропонувати короткий річний контракт людям, які вже були мобілізовані та мають бойовий досвід.

«Цей закон, який ми з такими боями приймали, передбачає, що якщо люди підуть на контракт на рік – ми збережемо за ними місце роботи і зарплату», – наголосив Пашинський.

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Він відзначив, що набагато вигідніше брати до армії людей, які мають бойовий досвід.

«Зараз у нас 60 тисяч мобілізованих. Ми розраховуємо, що відсотків 15-20 захочуть залишитися. Якщо вони залишаються - ми мобілізуємо менше», – наголосив Пашинський.

Загалом, повідомив Пашинський, планується створити армію чисельність 200-250 тисяч. До зони АТО буде направлено третину з них.