Принцеса Японії може відвідати Дніпро в лютому
16:23, 07 листопада 2018Суспільство
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Принцеса готова привезти до України свою колекцію мистецтва.
REUTERS
Мер Дніпра Борис Філатов в Facebook розповів, що в лютому 2019 року Дніпро зі своєю колекцією мистецтва відвідає японська принцеса Такамадо.
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"Вчора вона дала згоду на свій візит в Дніпро. Зовсім скоро, в лютому наступного року. Принцеса готова привезти в Україну свою колекцію мистецтва. Я не знаю, що я маю зробити, щоб організувати цей візит. Але я розіб'юся в коржик, щоб він відбувся" - написав Борис Філатов.
В Японії Філатов удостоєний прийому принцеси імператорського будинку Такамадо, з якою він вже зустрічався кілька років тому.
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