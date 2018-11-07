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Принцеса Японії може відвідати Дніпро в лютому

16:23, 07 листопада 2018
Суспільство
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REUTERS

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"Вчора вона дала згоду на свій візит в Дніпро. Зовсім скоро, в лютому наступного року. Принцеса готова привезти в Україну свою колекцію мистецтва. Я не знаю, що я маю зробити, щоб організувати цей візит. Але я розіб'юся в коржик, щоб він відбувся" - написав Борис Філатов.

В Японії Філатов удостоєний прийому принцеси імператорського будинку Такамадо, з якою він вже зустрічався кілька років тому.

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Теги: #Японія#днепр