«Євробляхи» в законі: ключові моменти багатостраждального закону (відео)
Ключові моменти закону, який не могли прийняти більше року.
Обмеження євро-5 знімаються
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Українцям дозволять ввозити вживані авто стандарту Євро-3 і Євро-4. Тобто, старенькі, дешеві машини.
Як розраховуватиметься акциз
Найдорожчою складовою розмитнення автомобіля завжди був акциз. «Євробляхери» виступали за його зниження і доступні автомобілі.
Базова ставка для авто з бензиновим двигуном дорівнюватиме 50 євро, для авто на дизелі - 75 євро.
Для дизельних авто об’ємом більше 2,5 літрів коефіцієнт 150 замість 75.
Для бензинових з об‘ємом більше 3 літрів коефіцієнт 100 замість 50.
Наприклад:
Авто – 10 років, двигун 1,6 л. (бензин)
50 євро х 10 х 1,6 = 800 євро
Формула розмитнення «євроблях»
До сплати акцизу за «євробляху» потрібно буде сплатити ввізне мито (10%), податок в пенсійний фонд (3-5%, при реєстрації авто) і податок на додану вартість (20% від суми вартості автомобіля, акцизу та ввізного мита).
Наприклад:
Вартість авто – 4100 євро, мито (10%) – 410 євро, ПДВ (20%) – 820 євро
800 євро + 410 євро + 820 євро = 2030 євро
Через 180 днів після початку дії ухвалених законів починають діяти штрафні санкції з величезними штрафами за рух на нерозмитнених «бляхах».
Від 10 до 20 діб – 17 000 грн
Від 20 до 30 діб – 85 000 грн
Понад 30 діб – 170 000 грн
Нововведення набудуть чинності після того, як їх підпише президент України.