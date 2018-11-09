«Євробляхи» в законі: ключові моменти багатостраждального закону (відео)

Парламент ухвалив багатостраждальний закон, який дав зелене світло розмитненню авто на єврономерах в Україні. Їх офіційно на сьогодні налічується близько 3 мільйонів.

Ключові моменти закону, який не могли прийняти більше року. Обмеження євро-5 знімаються Читайте такожКрах для "бляхобізнесу" і європейська автосвалка: експерт назвав плюси й мінуси нових законів про розмитнення Українцям дозволять ввозити вживані авто стандарту Євро-3 і Євро-4. Тобто, старенькі, дешеві машини. Як розраховуватиметься акциз Найдорожчою складовою розмитнення автомобіля завжди був акциз. «Євробляхери» виступали за його зниження і доступні автомобілі. Базова ставка для авто з бензиновим двигуном дорівнюватиме 50 євро, для авто на дизелі - 75 євро. Для дизельних авто об’ємом більше 2,5 літрів коефіцієнт 150 замість 75. Для бензинових з об‘ємом більше 3 літрів коефіцієнт 100 замість 50. Наприклад: Авто – 10 років, двигун 1,6 л. (бензин) 50 євро х 10 х 1,6 = 800 євро Формула розмитнення «євроблях» До сплати акцизу за «євробляху» потрібно буде сплатити ввізне мито (10%), податок в пенсійний фонд (3-5%, при реєстрації авто) і податок на додану вартість (20% від суми вартості автомобіля, акцизу та ввізного мита). Наприклад: Вартість авто – 4100 євро, мито (10%) – 410 євро, ПДВ (20%) – 820 євро 800 євро + 410 євро + 820 євро = 2030 євро Через 180 днів після початку дії ухвалених законів починають діяти штрафні санкції з величезними штрафами за рух на нерозмитнених «бляхах». Від 10 до 20 діб – 17 000 грн Від 20 до 30 діб – 85 000 грн Понад 30 діб – 170 000 грн Нововведення набудуть чинності після того, як їх підпише президент України.

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