В Одесу доставили евакуйованих з Донецького аеропорту «кіборгів»
22:10, 18 січня 2015Суспільство
1043 0
Поранених військовослужбовців з Донецького аеропорту доставили літаком до міжнародного аеропорту «Одеса».
В Одесу доставили евакуйованих з Донецького аеропорту «кіборгів»
Як повідомили УНІАН волонтери, які займаються допомогою пораненим українським бійцям, прибуло близько 30 осіб, з яких 20 - «кіборги» (склад 93-ї механізованої бригади), 12 - лежачі. В даний час бійців розподіляють у відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.
Читайте такожРадник Порошенка: Вночі з Донецького аеропорту вивезли ще 20 поранених і 2 загиблих
Відзначається, що напередодні було анонсовано про необхідність великої кількості донорської крові, але, як запевнили на регіональній станції переливання крові, поки що такої необхідності немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter