Під Маріуполем бойовики обстріляли важкою артилерією селище Талаківка - міський штаб АТО

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольської міської ради з посиланням на міський штаб антитерористичної операції.

В ході сьогоднішнього засідання міського штабу АТО голови районних адміністрацій міськради та селищні голови, а також керівники силових структур Маріуполя доповіли меру - керівникові штабу Юрію Хотлубею - про виконану роботу з організації оборони міста на 25 вересня.

Селищний голова Талаківки Микола Красиков доповів про те, що сьогодні о 12.15 селище знову було обстріляне, випущено не менш як 8 снарядів. В результаті постраждало два житлові будинки та один гараж. Обстріл вівся з боку селища Комінтерново.

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На доказ до своїх слів Красиков надав хвостову частину від мінометного снаряда 122 калібру. Він повідомив, що всього з початку обстрілу селища постраждало 13 домоволодінь і один гараж. Господарям всіх постраждалих будинків надається допомога в їх відновленні.

У штабі АТО також повідомили, що на всі блокпости, на прохання військових, завезений шлак. Роботи ведуться згідно з наміченим графіком, в наявності є вся необхідна техніка та будівельні матеріали.