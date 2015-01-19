Мешканці Дебальцевого залишають будинки: на виїзді з міста утворилися черги (фото, відео)

15:11, 19 січня 2015
Суспільство
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Українські військові відзначають, що в результаті ранкового обстрілу в місті пошкоджені комунікації та будинки.

Фото: Григорий Жигалов / ТСН.ua

Після обстрілу Дебальцевого з "Градів" стало більше охочих виїхати з міста.

На виїзді виникла черга з машин, повідомляє ТСН.День.

"Пробили теплотрасу, воду, світло - все відрублено. Розбило п'ятиповерхівку, магазини розбиті, житлові будинки. Обстановка напружена, чекаємо наступного удару. Місцеві жителі, хто має можливість, збирається і їде", - повідомив телефоном командир роти особливого призначення "Львів" Руслан Дребот, який несе службу в Дебальцеве.


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© Фото: Григорій Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорій Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорій Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорій Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорій Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорій Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорій Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорій Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорій Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорій Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорій Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорій Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорій Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорій Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорій Жигалов / ТСН.ua

Нагадаємо, в результаті ранкового обстрілу бойовиками Дебальцевого з "Градів" загинули 12-річний хлопчик і його батько, 10 осіб постраждали та перебувають у лікарні.

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