Мешканці Дебальцевого залишають будинки: на виїзді з міста утворилися черги (фото, відео)
15:11, 19 січня 2015Суспільство
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Українські військові відзначають, що в результаті ранкового обстрілу в місті пошкоджені комунікації та будинки.
Бойовики знову обстріляли Дебальцеве / Фото: Григорій Жигалов / ТСН.иа
Після обстрілу Дебальцевого з "Градів" стало більше охочих виїхати з міста.
На виїзді виникла черга з машин, повідомляє ТСН.День.
"Пробили теплотрасу, воду, світло - все відрублено. Розбило п'ятиповерхівку, магазини розбиті, житлові будинки. Обстановка напружена, чекаємо наступного удару. Місцеві жителі, хто має можливість, збирається і їде", - повідомив телефоном командир роти особливого призначення "Львів" Руслан Дребот, який несе службу в Дебальцеве.
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Нагадаємо, в результаті ранкового обстрілу бойовиками Дебальцевого з "Градів" загинули 12-річний хлопчик і його батько, 10 осіб постраждали та перебувають у лікарні.
Бойовики обстріляли Дебальцеве
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