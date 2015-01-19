Мешканці Дебальцевого залишають будинки: на виїзді з міста утворилися черги (фото, відео)

Після обстрілу Дебальцевого з "Градів" стало більше охочих виїхати з міста.

На виїзді виникла черга з машин, повідомляє ТСН.День.

"Пробили теплотрасу, воду, світло - все відрублено. Розбило п'ятиповерхівку, магазини розбиті, житлові будинки. Обстановка напружена, чекаємо наступного удару. Місцеві жителі, хто має можливість, збирається і їде", - повідомив телефоном командир роти особливого призначення "Львів" Руслан Дребот, який несе службу в Дебальцеве.



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Нагадаємо, в результаті ранкового обстрілу бойовиками Дебальцевого з "Градів" загинули 12-річний хлопчик і його батько, 10 осіб постраждали та перебувають у лікарні.