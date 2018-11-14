"Транспортний колапс" в Києві: рух на мостах столиці ускладнено

На Бульварі Дружби народів у результаті ДТП утворився затор.

Ситуація з рухом на столичних дорогах покращилася після ранкового колапсу, спричиненого снігопадом, однак рух на деяких вулицях і мостах Києва все ще ускладнено.

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За даними сервісу Google Maps, станом на 18:30 затор виник на Броварському проспекті за Мостом Метро, у напрямку Дніпровського району. Суттєво ускладнено проїзд на Південному мосту і мосту Патона (на останньому сталася ДТП).

На Бульварі Дружби народів у результаті ДТП утворилася пробка.

Нагадаємо, кияни виявилися не готові до ранкового снігопаду, незважаючи на попередження синоптиків. Через сніг на дорогах столиці сталися безліч ДТП, через що утворилися 10-бальні затори.