На Хмельниччині чиновники Держгеокадастру та Держекоінспекції погоріли на хабарі в $1200

30 жовтня правоохоронці одночасно провели затримання фігурантів справи.

Заступник начальника одного з управлінь Держгеокадастру і спеціаліста Держекоінспекції у Хмельницькій області затримано на хабарі в розмірі 1200 доларів США.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, оперативники Управління захисту економіки в Хмельницькій області та слідчі відділу по розслідуванню особливо тяжких злочинів облполіції задокументовано корупційну діяльність чиновників.

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У поліції зазначили, що за складання позитивних висновків за результатами перевірки вимагали від суб’єкта господарювання 1200 доларів США.

"30 жовтня правоохоронці одночасно провели затримання фігурантів. Кожного було затримано біля адмінбудівель державних установ під час одержання ними по 500 доларів США хабара. Крім того, раніше співробітниками управління захисту економіки в Хмельницькій області задокументовано факт отримання посадовцями частини неправомірної вигоди, 200 доларів США, які останні розділили між собою", - йдеться в повідомленні.

Посадовій особі Держгеокадастру оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України, а посадовцю Державної екологічної інспекції за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Запоріжжі співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали мешканця Мелітополя Запорізької області, який запропонував слідчому СБУ хабар у розмірі 5 тис. дол.