Перед входом до Київського зоопарку встановлять 15-метрового жирафа
Перед входом до Київського зоопарку встановлять 15-метрову скульптуру жирафа.
Про це повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації.
Скульптуру жирафа висотою 15 м (приблизно, як висота п’ятиповерхового будинку) планують встановити перед новим входом до зоопарку на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної.
«Монтаж скульптури розпочнеться у листопаді 2018 року у рамках робіт із реконструкції зоопарку»- йдеться в повідомленні.
У прес-службі КМДА зазначили, що скульптура розмальована за мотивами робіт французької художниці українського походження Соні Делоне (1885-1979).
«У своїх роботах Соня Делоне любила використовувати яскраві кольори, стверджуючи, що вони нагадують їй «фарби дитинства, фарби України». Делоне народилася на Полтавщині. Українська художниця стала першою жінкою, чия персональна виставка відкрилася у Луврі», - йдеться у повідомленні.
Крім того, під час реконструкції зоопарку заплановано реставрувати скульптурні композиції «Зубр» та «Леви», які нині перебувають в аварійному стані.
Як повідомляв УНІАН, роботи з оновлення столичного зоопарку було розпочато навесні цього року. Під час реконструкції зоопарк продовжує працювати.
Згідно з розпорядженням КМДА, реконструкція Київського зоопарку коштуватиме понад 1,7 млрд грн.