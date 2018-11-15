Перед входом до Київського зоопарку встановлять 15-метрового жирафа

Також під час реконструкції зоопарку планується реставрувати скульптурні композиції "Зубр" і "Леви", які зараз знаходяться в аварійному стані.

Перед входом до Київського зоопарку встановлять 15-метрову скульптуру жирафа.

Про це повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації.

Скульптуру жирафа висотою 15 м (приблизно, як висота п’ятиповерхового будинку) планують встановити перед новим входом до зоопарку на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної.

«Монтаж скульптури розпочнеться у листопаді 2018 року у рамках робіт із реконструкції зоопарку»- йдеться в повідомленні.

У прес-службі КМДА зазначили, що скульптура розмальована за мотивами робіт французької художниці українського походження Соні Делоне (1885-1979).

«У своїх роботах Соня Делоне любила використовувати яскраві кольори, стверджуючи, що вони нагадують їй «фарби дитинства, фарби України». Делоне народилася на Полтавщині. Українська художниця стала першою жінкою, чия персональна виставка відкрилася у Луврі», - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час реконструкції зоопарку заплановано реставрувати скульптурні композиції «Зубр» та «Леви», які нині перебувають в аварійному стані.

Як повідомляв УНІАН, роботи з оновлення столичного зоопарку було розпочато навесні цього року. Під час реконструкції зоопарк продовжує працювати.

Згідно з розпорядженням КМДА, реконструкція Київського зоопарку коштуватиме понад 1,7 млрд грн.