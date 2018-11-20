"Євробляхери" привезли під Раду згорілий Range Rover (фото)

Зі згорілим автомобілем протестувальники фотографуються, знімають відео і гордо заявляють, що це їх "пам'ятник", їх "символ боротьби".

Учасники акції простеста власників авто на іноземних номерах привезли під будівлю Верховної Ради згорілий Range Rover лідера "Авто Євро Сили" Олега Ярошевича.

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Як повідомляє "Інформатор", автомобіль, за словами активістів, їх символ акції протесту і нагадування владі про громадянські вимоги, які, за їхніми словами, були проігноровані 8 листопада на засіданні ВР під час прийняття законопроектів №8487 і №8488. Зі згорілим автомобілем всі фотографуються, знімають відео і гордо заявляють, що це їх "пам'ятник", їх "символ боротьби".

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада після прийняття Верховною Радою закону про зниження вартості розмитнення авто на єврономерах Ярошевич спалив свій Range Rover в знак протесту. За його словами, ціни на розмитнення, передбачені новим законом, залишаються занадто високими для власників "евроблях".