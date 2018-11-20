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"Євробляхери" привезли під Раду згорілий Range Rover (фото)

10:33, 20 листопада 2018
Суспільство
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"Євробляхери" привезли під ВР згорілий Range Rover Ярошевича / фото Олександр Калінчук / Інформатор

Учасники акції простеста власників авто на іноземних номерах привезли під будівлю Верховної Ради згорілий Range Rover лідера "Авто Євро Сили" Олега Ярошевича.

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Як повідомляє "Інформатор", автомобіль, за словами активістів, їх символ акції протесту і нагадування владі про громадянські вимоги, які, за їхніми словами, були проігноровані 8 листопада на засіданні ВР під час прийняття законопроектів №8487 і №8488. Зі згорілим автомобілем всі фотографуються, знімають відео і гордо заявляють, що це їх "пам'ятник", їх "символ боротьби".

фото Олександр Калінчук / Інформатор

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада після прийняття Верховною Радою закону про зниження вартості розмитнення авто на єврономерах Ярошевич спалив свій Range Rover в знак протесту. За його словами, ціни на розмитнення, передбачені новим законом, залишаються занадто високими для власників "евроблях".

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Теги: #Верховна Рада#євробляхи#акція протесту євробляхерів