Лідер "євробляхерів" спалив свій Land Rover на знак протесту (відео)

Лідер "АвтоЄвроСили" заявив, що спалює свій автомобіль, оскільки пообіцяв це зробити сьогодні під час акції протесту.

Лідер організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич, яка координує протести проти високого податку на розмитнення автомобілів на єврономерах, спалив свій Range Rover.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці організації в Facebook.

"Коли я заявив на нашій акції про те, що спалю свій Ленд Ровер, якщо не проголосують нашу правку - це не був популізм чи піар! Це була свідома заява лідера, який розуміє, що для більшості людей, які купили право користування авто на європейській реєстрації за 1500€ , дешевше спалити своє авто ніж його купити та розмитнити за прийнятими сьогодні законами! Як лідер громади, який відповідально ставиться до всіх своїх заяв, в знак протесту спалюю своє авто", - йдеться у підписі до відео.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон, метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.

За ухвалення законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" (№8487) у другому читанні проголосували 250 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Як повідомила під час свого виступу голова парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, після прийняття законопроекту в першому читанні було отримано 94 пропозиції від суб'єктів законодавчої ініціативи, з яких 8 були враховані повністю, а 6 - частково. За її словами, закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об’єму. Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і понад 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно 50 і 100 євро. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і понад 3500 куб. см вводяться базові ставки відповідно 75 і 150 євро.

Також вводиться граничний коефіцієнт віку автомобіля, що становить 15. Тобто, для автомобілів, вік яких перевищує 15 років, буде застосовуватися коефіцієнт 15.

За словами Южаніної, передбачається використання понижуючого коефіцієнта 0,5 при розрахунку ставки податку за розмитнення раніше ввезених авто (так званих «евроблях»), якщо вона буде здійснена протягом перших 30 днів з дня набрання чинності законом.