Штат Коннектикут визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом

У цьому штаті 25 листопада офіційно визнано Днем пам'яті українського геноциду.

Американський штат Коннектикут визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні, вчиненим радянським сталінським режимом, геноцидом.

Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.

"Штат Коннектикут сьогодні визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідна прокламація підписана губернатором штату Коннектикут Деніелом Меллоєм", - йдеться у повідомленні.

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Також українські дипломати розмістили фотокопію відповідної офіційної заяви.

"В пам'ять про мільйони невинних життів, які були забрані, і з метою спільного захисту людства усюди ми визнаємо український геноцид, Голодомор 1932-1933 років як трагічний і мерзенний злочин проти людства. І ми закликаємо до принципового та рішучого спротиву в усьому світі до подібних злодіянь, що вчиняються навіть зараз", - наголошується у заяві.

У цьому зв'язку губернатор штату проголосив 25 листопада Днем пам'яті українського геноциду.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.