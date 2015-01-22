Під охорону взято всі стратегічні об'єкти Харківської області - МВС

03:16, 22 січня 2015
Суспільство
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Міліція і Нацгвардія взяли під охорону всі стратегічні об'єкти в Харківській області.

УНИАН

За словами начальника відділу громадської безпеки Харківського міськуправління міліції Сергія Бірбасова, на території Харківської області розташовано 42 особливо важливих об'єкта.

"Серед них - підприємства оборонного комплексу, будівлі органів державної влади, суди, об'єкти життєзабезпечення населення. Всі зазначені об'єкти взято під загальну охорону міліції та Національної гвардії України", - підкреслюється в повідомленні прес-служби МВС.

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Крім цього, правоохоронці забезпечили цілодобову охорону мостів і шляхопроводів стратегічного призначення, розташованих на території Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, на всій території України посилили заходи протидії тероризму.

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