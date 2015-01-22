В Дебальцевому бойовики обстріляли будівлю міськвідділу міліції
11:44, 22 січня 2015Суспільство
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В Дебальцевому в районі будівлі міськвідділу міліції під час вибуху снаряда знаходилися близько 150 осіб.
Бойовики обстріляли міськвідділ міліції Дебальцевого / facebook.com/anton.serov.71
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав начальник Головного управління МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
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«У Дебальцевому під обстріл бойовиків потрапила будівля міськвідділу міліції. Біля будівлі перебувало близько 150 осіб, які подавали заяви і оформляли документи. Будівля частково зруйнована. Кількість постраждалих уточнюється. Обстріл триває. Людей сховали у підвалі будівлі міськвідділу»,- написав В'ячеслав Аброськін.
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