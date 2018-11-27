Пропускні пункти на Донбасі з 1 грудня перейдуть на зимовий час

Контрольно-перевірочні та пропускні заходи здійснюватимуться з 08.00 до 17.00.

Контрольні пункти в’їзду – виїзду на Донбасі з першого грудня перейдуть на зимовий графік роботи. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook. «З 01.12.2018 відбудеться перехід на зимовий період здійснення контрольно-перевірочних та пропускних заходів (з 08.00 до 17.00) в контрольних пунктах в’їзду – виїзду (далі-КПВВ)», - йдеться у повідомленні. Читайте такожБойовики обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду «Мар’їнка» Графік роботи КПВВ зміниться на наступних автомобільних шляхах: дорожній коридор «Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ» – КПВВ «Золоте»; дорожній коридор «Горлівка – Бахмут» – КПВВ «Майорське»; дорожній коридор «Донецьк – Курахове» – КПВВ «Мар’їнка»; дорожній коридор «Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)» – КПВВ «Новотроїцьке»; дорожній коридор «Новоазовськ – Покровськ – Талаківка –Маріуполь» – КПВВ «Гнутове» (с. Піщевик); дорожній коридор «Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар» – КПВВ «Станиця Луганська». Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня у Бахмуті Донецької області запрацював оновлений блокпост, забезпечений сучасними технічними засобами.

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