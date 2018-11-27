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Пропускні пункти на Донбасі з 1 грудня перейдуть на зимовий час

21:37, 27 листопада 2018
Суспільство
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Пропускати автівки будуть з 08.00 до 17.00 / Фото УНІАН

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

«З 01.12.2018 відбудеться перехід на зимовий період здійснення контрольно-перевірочних та пропускних заходів (з 08.00 до 17.00) в контрольних пунктах в’їзду – виїзду (далі-КПВВ)», - йдеться у повідомленні.

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Графік роботи КПВВ зміниться на наступних автомобільних шляхах:

дорожній коридор «Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ» – КПВВ «Золоте»;

дорожній коридор «Горлівка – Бахмут» – КПВВ «Майорське»;

дорожній коридор «Донецьк – Курахове» – КПВВ «Мар’їнка»;

дорожній коридор «Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)» – КПВВ «Новотроїцьке»;

дорожній коридор «Новоазовськ – Покровськ – Талаківка –Маріуполь» – КПВВ «Гнутове» (с. Піщевик);

дорожній коридор «Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар» – КПВВ «Станиця Луганська».

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня у Бахмуті Донецької області запрацював оновлений блокпост, забезпечений сучасними технічними засобами.

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Теги: #Донбас#КПВВ