Пропускні пункти на Донбасі з 1 грудня перейдуть на зимовий час
Контрольні пункти в’їзду – виїзду на Донбасі з першого грудня перейдуть на зимовий графік роботи.
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
«З 01.12.2018 відбудеться перехід на зимовий період здійснення контрольно-перевірочних та пропускних заходів (з 08.00 до 17.00) в контрольних пунктах в’їзду – виїзду (далі-КПВВ)», - йдеться у повідомленні.
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Графік роботи КПВВ зміниться на наступних автомобільних шляхах:
дорожній коридор «Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ» – КПВВ «Золоте»;
дорожній коридор «Горлівка – Бахмут» – КПВВ «Майорське»;
дорожній коридор «Донецьк – Курахове» – КПВВ «Мар’їнка»;
дорожній коридор «Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)» – КПВВ «Новотроїцьке»;
дорожній коридор «Новоазовськ – Покровськ – Талаківка –Маріуполь» – КПВВ «Гнутове» (с. Піщевик);
дорожній коридор «Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар» – КПВВ «Станиця Луганська».
Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня у Бахмуті Донецької області запрацював оновлений блокпост, забезпечений сучасними технічними засобами.