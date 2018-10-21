На Донеччині відкрили оновлений блокпост (фото)

Блокпост у Бахмуті укріплено захисними спорудами, на ньому облаштовані зручні місця для очікування громадян та проживання поліцейських.

У неділю, 21 жовтня, у Бахмуті Донецької області запрацював оновлений блокпост, забезпечений сучасними технічними засобами.

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Про це повідомляє прес-служба поліції області.

"Блокпост розташований на трасі Київ-Харків-Довжанський на виїзді з Бахмута. Щодня крізь нього проходить близько тисячі осіб та 300 автомобілів. На стоп-контролі цілодобово несуть службу працівники Бахмутського відділу поліції та поліцейські з Рівненської області", - йдаться в повідомленні.

Блокпост укріплений захисними спорудами, облаштовані зручні місця для очікування громадян та проживання поліцейських.

На оснащення поліції надійшли також технічні новинки - спеціальні прилади з камерами та функцією нічного бачення для обстеження транспортних засобів у важкодоступних місцях.

Командувач Об’єднаними силами Сергій Наєв зазначив, що наразі поліцейські мають всі умови та повноваження для того, щоб якісно виконувати завдання на блокпостах.

"Переобладнання блокпостів спрямоване на покращення надання громадянам поліцейських послуг та не допустити будь-яких порушень закону. Сьогодні ми служимо та захищаємо пліч-о-пліч та разом переможемо", - підкреслив він.