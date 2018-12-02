Ротару відмовилася виступати в Росії через воєнний стан в Україні - ЗМІ

Співачка вирішила "не нагнітати обставини". Вона також скасувала всі заплановані раніше виступи на новорічних корпоративах.

Співачка Софія Ротару зателефонувала організаторам російської музичної премії "Пісня року" і заявила, що відмовляється брати участь у заході через введення в Україні воєнного стану.

Як повідомляє "Комсомольська правда" з посиланням на власні джерела, дзвінок від знаменитої виконавиці вступив в день, коли президент України Петро Порошенко підписав указ про введення в країні воєнного стану через захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці.

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У виданні зазначають, що Ротару пояснила своє рішення наміром "не нагнітати обставини і не провокувати".

Співачка також скасувала всі заплановані раніше виступи на новорічних корпоративах.

Як відомо, 71-річна Ротару є громадянкою України. Вона брала участь за свою музичну кар'єру в 43 випусках "Пісні року". Концерти вона не скасовувала навіть в 2014 році.

Раніше повідомлялося, що Софія Ротару повернулася в Україну після госпіталізації в РФ.