Прикордонники викрили схему переправлення українців до РФ транзитом через анексований Крим

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в місцях проживання водія та власника "компанії перевізника", в ході яких було вилучено документи, засоби зв’язку та інші речі, які можуть бути використані в суді як докази протиправної діяльності.

Правоохоронці викрили схему переправлення українців до РФ транзитом через тимчасово окуповану територію АР Крим.

Як повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби, учора в рамках відкритого кримінального провадження спільно зі співробітниками СБУ в Херсонський області викрили та припинили діяльність каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон.

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"Під час в’їзду на материкову частину України в КПВВ «Чонгар» спільна група правоохоронців затримала водія мікроавтобуса, громадянина України, який за попередньою домовленістю здійснив перевезення двох громадян України до РФ та назад транзитом через тимчасово окуповану територію АР Крим", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

В подальшому правоохоронці провели санкціоновані обшуки в місцях проживання водія та власника "компанії перевізника", в ході яких було вилучено документи, засоби зв’язку та інші речі, які можуть бути використані в суді як докази протиправної діяльності.

В діях правопорушників вбачаються ознаки порушення ч.2 ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та ч.2 ст.332-1 КК України "Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада голова Держприкордонслужби Петро Цигикал заявив, що у зв'язку з запровадженням воєнного стану в 10 областях громадянам чоловічої статі з РФ віком від 16 до 60 років обмежено в'їзд на територію України. У відповідь Росія обмежила пропуск громадян України.