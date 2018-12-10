У Харкові затверджено нові тарифи на гарячу воду і опалення

Діяти нові тарифи почнуть після їхнього офіційного опублікування.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг в ході відкритого засідання затвердила нові тарифи на тепло і гарячу воду в Харкові.

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За підсумками засідання комісія затвердила наступні тарифи на централізоване опалення:

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними лічильниками тепла — 1539 гривень 50 копійок за гігакалорію (зараз — 1307 гривень 39 копійок);

для абонентів житлових будинків без лічильників тепла — 39 гривень 38 копійок за 1 квадратний метр в місяць(зараз — 33 гривні 44 копійки).

Тариф на гаряче водопостачання складатиме:

за умови підключення полотенцесушарок до систем гарячого водопостачання — 93 гривні 22 копійки за 1 кубометр (зараз — 80 гривень 71 копійка);

без полотенцесушарок — 86 гривень 32 копійки за 1 кубометр (зараз — 74 гривні 85 копійок).

Діяти нові тарифи почнуть після їхньго офіційного опублікування.