В окупованому Криму підвищать тарифи на воду

Про це повідомляє "Крим.Реалії", посилаючись на прес-службу Держкомітету за цінами і тарифами підконтрольного уряду Росії Криму.

За інформацією прес-служби, відомством встановлено нові тарифи для населення та інших категорій споживачів на нинішній рік.

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«Згідно з прогнозним планом зміни цін для споживачів в Криму і Севастополі, для окремих територій, де встановлений тариф на воду та стоки не досяг економічно обґрунтованого рівня, зміна вартості послуг водопостачання та водовідведення відбудеться 1 січня, 1 липня та 1 жовтня 2017 року», – йдеться в повідомленні.

В середньому рівень підвищення тарифів для населення у сфері водопостачання та водовідведення з 1 січня 2017 року не перевищить встановлений рівень 15%, стверджують в Держкомцін Криму.

Всього в рамках тарифної кампанії-2017 встановлені тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для 73 кримських організацій сфери водопровідно-каналізаційного господарства.