Україна виходить з угоди про співробітництво розвідувальних служб СНД

У силовому відомстві наголосили, що участь української розвідки в цьому договорі поряд із російськими спецслужбами є абсурдною.

Служба зовнішньої розвідки України розпочала вихід з угоди про співробітництво розвідувальних служб Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Про це йдеться у повідомленні на сайті СЗРУ

«На доручення Президента України Службою зовнішньої розвідки України розпочато процедуру виходу з Угоди про принципи та основні напрями співробітництва органів безпеки і розвідувальних служб держав-учасниць СНД у сфері розвідувальної діяльності з 1992 року», - повідомляє прес-служба СЗРУ.

У силовому відомстві наголосили, що участь української розвідки в цьому договорі поряд із російськими спецслужбами є абсурдною з огляду на збройну агресію Російської Федерації проти України.

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«Українській розвідці достовірно відомо, що російські спецслужби ще 2014 року спрямували потужний ресурс для недопущення виходу України з орбіти впливу Кремля. Дедалі зрозумілішим стає те, що відповідна масштабна операція здійснювалася спецслужбами РФ в Україні задовго до відкритого збройного нападу на нашу державу 2014 року», - наголосили у відомстві.

Також у Службі нагадали про заяву очільника зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна від 9 травня, з якої стає зрозуміло про «відверту ворожу налаштованість спецслужб РФ до України». Окрім того, зазначається, що Росія поширила свою розвідувально-підривну діяльність і на країни-члени НАТО, про що свідчать гучні шпигунські скандали за участю спецслужб РФ.

«СЗРУ разом зі своїми партнерами по Євроатлантичній розвідувальній спільноті й надалі продовжить активну роботу, спрямовану на виявлення та нейтралізацію деструктивної діяльності російських спецслужб», - підсумували у Службі зовнішньої розвідки.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня президент України Петро Порошенко підписав закон, що припиняє дію Договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією.