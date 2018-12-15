Новорічне меню 2019: поради та рецепти до новорічного столу

Новий 2019 рік - рік Свині. Тому до приготування новорічного столу потрібно підходити правильно, щоб не образити господиню 2019 року.

До Нового року 2019 залишилися лічені дні. Господині вже починають замислюватися про страви, які будуть на новорічному столі. Щоб трохи полегшити завдання, УНІАН підготував підбірку новорічних рецептів, які урізноманітнять меню в святкову ніч.

У 2019 році Жовта Собака передає владу Жовтій Свині. Ця тварина не є вибагливою в їжі. А це означає те, що догодити їй буде вкрай просто. І так складаємо разом меню на Новий рік 2019 - цікаве, доступне і корисне.

До речі, астрологи настійно не рекомендують включати в новорічне меню 2019 страви зі свинини - мовляв, такий стіл може засмутити господиню 2019 року.

Готувати на новорічний стіл 2019 можна наступне

свіжі, мариновані та солоні овочі;

рибу;

птицю;

яловичину, телятину, баранину;

гриби;

крупи;

фрукти.

Свиня любить овочі, зелень, тому їх повинно бути багато. Торти, печиво, пиріжки — все можна спекти на новий рік 2019, рецепти краще брати перевірені. Бажано, щоб новорічне меню для сім'ї включало 1-2 страви жовтого або червоного відтінку — це кольори прийдешнього року.

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Які страви не варто готувати в новий 2019 рік

Незважаючи на те, що згідно з гороскопом, рік Свині настане 5 лютого, вважається неправильним готувати страви зі свинини, в тому числі такі:

шашлики;

свинину по-французьки (шубу);

відбивні;

паштет із свинячої печінки;

холодець з використанням рульки;

пельмені та інше рубане свиняче м'ясо;

окіст, корейку, карбонад, сальтисон;

ковбасу, що містить свинячий жир або м'ясо.

Приготуйте традиційне блюдо холодець — із крил і гомілок індички, нарізку подайте рибну, а ковбасу — сиров'ялену кінську (махан).

Новорічний стіл 2019 - рецепти

Курка з яблуками

Інгредієнти:

1,5 кг тушка курки

500 г кисло-солодких яблук

2 ст. л рослинного масла

1 ч. л. меду

1/2 ч. л сухого чебрецю

1 ч. л. солі

мелений перець за смаком

Приготування:

У мисці змішайте мед, масло, чебрець, а також перець та сіль. Цією сумішшю натріть курку. Яблука наріжте четвертинками і видаліть насіння. Заповніть ними всю внутрішню порожнину птиці. Зашийте отвір, ніжки курки складіть разом і укутайте в фольгу. Також у фольгу замотайте і крила курки.

Тушку курки укладіть на деко і відправте в розігріту до 220 градусів духовку на півгодини. Після закінчення часу знизьте температуру до 180 градусів і випікайте ще близько 40 хвилин.

Важливо! За 10 хвилин до закінчення запікання зніміть з курки фольгу, щоб крильця і ніжки встигли підрум'янитися. До речі, щоб курка не обгоріла під час приготування, можна покласти на неї зверху шматок фольги - це допоможе зберегти апетитну золотисту скориночку.

Фарширована щука

Новорічний святковий стіл з нашим меню буде чудовим. Якщо ви любите рибку, тоді наступна страва як раз до речі. Так і на святковому столі така страва буде виглядати чудово.

Для приготування щуки купіть наступні компоненти: щуку масою 1 кг, морква — 2 штуки, цибуля — 2 головки. Одна картоплина і яйце куряче — 1 штука. Вершкове масло — 50 грам. Білий хліб пару шматочків. Сіль — 2 чайні ложки приправи (білий перець, фенхель) за смаком. Стакан молоко. Для обжарювання потрібно олія рослинна.

Обов'язково почистіть щуку. Видаліть також зябра. Потім відріже голову та витягніть нутрощі. Після помийте все прохолодною водою. Тушку риби необхідно відбити злегка качалкою. М'ясо має відокремитися від шкіри. Далі з риби стягується шкіра, як панчоха. Почніть робити це з голови і тягніть до хвоста. Коли знімете шкіру, відріжте хребет біля самого хвоста. Зніміть м'ясо з шкіри і хребта. Моркву і цибулину нарізати кубиками. Разом з фенхелем овочі обсмажують на вершковому маслі. Картопля очищається і друга цибулина разом з картоплею нарізається. Овочі прокручуються в м'ясорубці з м'ясом щуки. У фарш додається жовток яйця, перець і сіль. Все добре перемішують. Після чого додають обсмажену цибулю і моркву. Потім додається сіль і перець. Після чого все добре перемішується. На останньому етапі у фарш лопаткою вмішують білок курячого яйця. Тепер шкіру щуки необхідно наповнити цим фаршем. Набивати щільно не рекомендується. Тушку укладаємо на розрізаний пакет для запікання. Приставте до тушки голову, оберніть пакетом і випікайте в духовці при температурі 180С. Час випікання — 30, 40 хвилин.

Готова риба повинна охолонути. Потім дістаньте її з пакета і перекладіть на блюдо. Використовуйте на свій розсуд прикраси для рибки.

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Кращі закуски для меню на Новий рік 2019

В якості холодних закусок підійде сирне і рибне асорті з супермаркету. Якщо ви віддаєте перевагу незвичайному, за 1 день до свята можна приготувати такі закуски.

Сирні кульки

Інструкція:

300 г жирного сиру збити блендером, додати 70 г розм'якшеного вершкового масла, 1 ч. л. солі і 2-4 зубчики розчавленого часнику. Добре перемішати і руками в рукавичках, зволожених водою, формувати кульки. Для 1 шт. достатньо 1 ч. л. суміші. Кульки будуть виглядати по-новорічному, якщо обваляти їх, наприклад, в паніровці з таких продуктів:

подрібнених волоських горіхів;

суміші білого і чорного кунжуту;

дрібно натертої моркви;

в'ялених помідорів;

зелені.

Різнокольорові кульки викласти рядами на блюдо, прикрашене гілочками кропу і поставити в холодильник для застигання.

Щоб з перших хвилин здивувати чимось незвичайним, на закуску приготуйте страви східної кухні, які поширені і в Туреччині.

«Фіндик мулі»

Інгредієнти:

350 гр відвареного курячого філе (грудки, загалом, куряче м'ясо)

70 гр очищених і злегка обсмажених волоських горіхів

3-4 скибочки білого хліба (допустимі сухарі)

часник, перець, сіль, коріандр та інші спеції за смаком

лимон (для подачі)

Приготування:

Подрібнити в блендері горіхи, спеції і хліб. Суміш розвести до консистенції густої сметани курячим бульйоном. Курку дрібно нарізати або порубати в блендері. Все змішати і поставити в холодильник, в ідеалі — на ніч. Перед подачею сумішшю заповнити тарталетки. Можна подати з лавашем, на хрусткому багеті або з грінками. На окремій тарілочці — лимон, овочі, зелень. Щоб змінити колір суміші, додайте куркуму.

Новорічний стіл 2019: закуски

Страви у вигляді свинки: кращі ідеї на Новий 2019 рік

Якщо ви хочете, щоб на вашому святковому столі красувалися страви з зображенням "господині" року, візьміть на озброєння декілька ідей.

Салат "П'ятачок"

Основа цієї страви – салат з майонезом і тертим яєчним жовтком, приготований в кулінарному кільці. Прикрасьте його тонкою скибочкою ковбаси і шматочками маслин. Тарілку декоруйте петрушкою і морквяними зірочками.

Фаршировані кальмари у вигляді поросят

Начинка для цієї страви може бути абсолютно будь-якою. Можна начинити грибами або яєчним жовтком - усім, на що вистачить фантазії. Коли кальмари будуть готові, прикрасьте їх, як на фото вище.

Десерти до новорічного столу 2019

Штоллен

Здивувати своїх близьких і порадувати їх смачних ласощами в новорічні свята зможе кожна господиня. Далеко не кожен знайомий з такою смачною і солодкою стравою, як штоллен. Це виріб, який традиційно випікають в Німеччині та Австрії, найчастіше у різдвяну пору. Штоллен може мати різні начинки, проте найпопулярнішою є начинка з цукатів, різних вдів горіхів, маку і марципана.

Інгредієнти:

На 3 штоллена (вага одного — близько 1 кг)

Для сиропу:

150 мл води

150 гр цукру

100 мл чорного рому

100 гр кураги

100 гр сушеного інжиру Інжир — 100 гр

100 гр обсмаженого мигдалю

100 гр родзинок світлого

100 г апельсинових цукатів

*загальна кількість цукатів, сухофруктів і горіхів – 500 гр. Ви можете самостійно визначити, які саме горіхи і цукати ви будете використовувати

Для опари:

150 мл сиропу, в якій були замочені горіхи і сухофрукти

2 гр свіжих дріжджів (сухі швидкодіючі – 1/3 чайної ложки

150 мл молока

300 гр борошна

Для тіста:

600 гр борошна

600 гр опари

80 мл молока

150 гр цукру

4 гр солі

38 гр свіжих дріжджів (сухі швидкодіючі – 7 гр)

500 гр вершкового масла (жирність 82%)

цедра 2-х апельсинів

300 гр марципана

10 гр міксу прянощів

Для марципана:

150 гр мигдалю (сирого)

150 гр цукру

60 мл води

Мікс прянощів:

2 гр кардамону (порошок)

3 гр кориці (поршок)

3 гр імбиру (порошок)

1 гр меленої гвоздики

1 гр мукатного горіха (порошок)

Додатково:

100 гр вершкового масла (для змазування штоллен)

100 гр цукрової пудри

Приготування:

1. Замочіть в сиропі з ромом сухофрукти і горіхи - сухофрукти попередньо промийте, горіхи обсмажте на сухій сковороді.

2. Поставте на вогонь каструльку з водою, цукром і ромом, кип'ятити кілька хвилин. Знімаємо з вогню, даємо охолонути.Залийте сиропом горіхи, цукати, сухофрукти. Накрийте плівкою і приберіть в холодильник на 12 годин.

3. Приготуйте марципан. Якщо мигдаль сирий, залийте його окропом і залиште на 1-2 хвилини, після очистіть. Підсушіть в духовці при 100 градусах близько 20-30 хвилин, остудіть, а потім подрібніть блендером. Якщо використовуєте мигдальні пластівці, також просушіть їх в духовці і перебити блендером.

4. Приготуйте сироп для марципана: у сотейник налийте воду, додайте цукор і варіть до 118 градусів. Сироп повинен тримати форму, але не застигати до стану карамелі. Бути по консистенції, як "м'яка кулька".

Готовий сироп змішайте з перемеленим мигдалем, оберніть харчовою плівкою і приберіть в холодильник. Після розкачайте і наріжте кубиками.

5. Приготуйте опару: молоко і сироп злегка прогрійте до температури тіла. Якщо дріжджі свіжі, додаємо їх в молоко, перемішуємо і заливаємо до борошна, туди ж додаємо сироп. Якщо дріжджі сухі, їх необхідно змішати з борошном. Потім влити молоко і сироп. Вимішуємо опару до однорідності. Накриваємо її рушником і ставимо в тепле місце без протягів на кілька годин.

6. Приготуйте тісто: з'єднуємо просіяне борошно з сіллю, цукром, цедрою апельсина, прянощами, перемішуємо вінчиком.

7. Нагріваємо молоко до температури 36-38°, розчиняємо в ньому свіжі дріжджі. Потім додаємо опару, борошно і 1/3 розм'якшеного вершкового масла. Якщо дріжджі сухі, додаємо їх до борошна.

8. Зручніше за все це робити в комбайні (руками тісто теж можна вимісити, але складніше — тісто досить туге). Використовуючи насадку "гак", злегка перемішуємо інгредієнти на низьких оборотах (до 1 хвилини).

9. Потім додаємо вершкове масло і вимішуємо на низькій швидкості близько 5 хвилин.

10. Додаємо проціджений горіхи і сухофрукти. Вимішуємо. Потім тісто ділимо на 3 рівні частини.

11. Щоб сформувати штоллен нам потрібні формочки з фольги або ж відповідні форми для кексів. Розмір формочки — 27 на 12 см. Якщо не використовувати форму, штоллен вийде більш низький і плоский.

12. Формуємо штоллен. Розкачуємо тісто в пласт овальної форми. Розкладаємо по всій поверхні шматочки марципана, складаємо навпіл, знову розгортаємо в пласт і ще раз складаємо.

13. Сформований штоллен викладаємо у форму з фольги, накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці без протягів на кілька годин. Випікаємо при температурі 180°С близько 35-40 хвилин. Перевіряємо готовність дерев'яною шпажкою.

14. Готовий штоллен виймаємо з духовки і, поки він гарячий, змащуємо розтопленим вершковим маслом

15. Через 5 хвилин посипаємо цукровою пудрою. Даємо охолонути.

16. Готову випічку обертаємо пергаментом, потім харчовою плівкою і ставимо в прохолодне місце (холодильник або балкон).

Перші кілька днів штоллен по консистенції нагадує паску, але вже через тиждень (а краще три!) стає розсипчастим і більше схожий на кекс. Тому, якщо у вас є час, випікайте штоллен заздалегідь: після визрівання його смак набагато кращий.

17. Перед дегустацією штоллен заздалегідь дістаємо з холодильника і присипаємо цукровою пудрою.

Рецепт на новий рік: штоллен

Корисне меню на Новий рік 2019

Ми вирішили не забувати в новорічні свята і про тих людей, хто стежить за якістю свого харчування і веде здоровий спосіб життя. Щоб святкове застілля було в радість, варто також продумати свій новорічний стіл. Наприклад, традиційний салат "олів'є", без якого не обійдеться жодне новорічне свято, можна приготувати без майонезу, а з грецьким йогуртом або сметаною.

Добре розходяться на святах фаршировані яйця. Зазвичай в якості начинки буває суміш з солоного оселедця з майонезом...А ми пропонуємо – легкий і смачний варіант з авокадо і жовтком.

Корисне меню на Новий рік — це просто! Вибираючи рецепти для свого святкового вечора, виключайте все, що містить майонез, краще відмовитися і від картоплі, жирних сортів м'яса, салатів з сухариками та чіпсами, білого хліба та інших виробів з пшениці. Тоді цей бенкет не залишить сліду на вашій фігурі.

Новорічний стіл 2019: яке спиртне обрати

Меню новорічного столу ніяк не може обійтися без міцних напоїв. Звичайно ж, на вашому столі повинні знаходитися різні спиртні напої. Обов'язково - шампанське. Келих цього напою, як правило, випивають під час бою курантів. Подавати шампанське варто обов'язково охолодженим. А ось розливати його варто у високі келихи. Пити цей напій найкраще з фруктами або шоколадом. Можуть підійти також і бутерброди з ікрою. Салат з овочами теж буде доречною закускою.

Далі можна пити будь-які алкогольні напої. Але варто враховувати те, що кожна страва поєднується з певним алкоголем. Приміром, до білого м'яса, морепродуктів і рибки підійде біле вино. Червоне вино підходить до інших сортів м'яса.

На замітку! Червоне вино перед подачею не охолоджують. Вважається, що кімнатна температура дозволяє йому розкрити весь свій смак.

Під холодні закуски ідеально підходить міцний алкоголь. Але і тут є свої тонкощі. Зокрема, віскі і горілку буде добре закушувати: солоними грибочками, домашньою консервацією або оселедцем. Для коньяку зробіть нарізку з сиру. А ось лимоном його не заїдають. Вважається, що він псує смак цього напою. Багато спиртних напоїв добре поєднуються з гарячими стравами.

У новий рік десерти не потрібно запивати чаєм. З шматочками торта, фруктами та морозивом добре будуть поєднуватися: мускатні вина, лікери та різноманітні коктейлі. Щоб не затьмарити Новий рік напої вживаються по наростанню фортеці. І ще необхідно дотримувати міру.

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