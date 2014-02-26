Сьогодні під ВР Криму пройшли зіткнення

Сьогодні під стінами Верховної Ради Криму кримські татари провели мітинг за цілісність України. Вдень кількість простестувальників досягла 7-10 тис. чоловік.

Не обійшлося без конфліктів: біля будівлі парламенту кримські татари зіткнулися з проросійськи налаштованими жителі республіки.

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Група кримських татар спалила прапор Росії і увірвалася в будівлю ВР. Під час мітингу один чоловік помер від серцевого нападу.

Фотогалерея "Зіткнення в Криму"