Сьогодні під ВР Криму пройшли зіткнення
18:30, 26 лютого 2014Політика
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Конфлікт виник між кримськими татарами та проросійськи налаштованими жителями республіки.
Сьогодні під стінами Верховної Ради Криму кримські татари провели мітинг за цілісність України. Вдень кількість простестувальників досягла 7-10 тис. чоловік.
Не обійшлося без конфліктів: біля будівлі парламенту кримські татари зіткнулися з проросійськи налаштованими жителі республіки.
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Група кримських татар спалила прапор Росії і увірвалася в будівлю ВР. Під час мітингу один чоловік помер від серцевого нападу.
Фотогалерея "Зіткнення в Криму"
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