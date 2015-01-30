На Донбасі через артилерійські обстріли бойовиків загинули 7 мирних жителів, 10 - поранені

У Донецькій області за минулу добу загинули 7 мирних жителів, 10 отримали поранення.

Про це УНІАН повідомили в Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, «більшість з них стали жертвами артудару бойовиків на м. Дебальцеве, м. Вуглегірськ і прилеглі населені пункти».

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За даними міліції, у Дебальцевому біля будинку на вул. Комсомольській правоохоронці виявили тіла молодої подружньої пари - 29-річний чоловік і 24-річна жінка загинули під час обстрілу міста бойовиками. Крім того, двоє чоловіків були смертельно травмовані в районі центрального ринку м. Вуглегірськ. Місцеві жителі, 1972 та 1978 років народження, загинули від осколкових поранень.

Також у лікарні внаслідок тяжкої травми ніг помер 68-річний пенсіонер, мешканець с.Комуна Артемівського району, який отримав смертельні поранення під час артобстрілу села бойовиками.

Серед поранених, які з тілесними ушкодженнями різної тяжкості доставлені в лікувальні заклади - 5 жінок і 5 чоловіків.

Як підкреслюється в повідомленні, за всіма фактами загибелі мирних жителів Донеччини від артударів порушено кримінальні справи.