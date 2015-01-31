«Казаки» залишили без води всю окуповану територію Луганщини

«Казаки» так званого "Всевеликого войска донского" обстріляли з «Градів» село Світличне Попаснянського району Луганської області і пошкодили водопровід, залишивши без води всю підконтрольну їм територію.

Про це повідомляє прес-служба голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

За його словами, вся територія так званої «ЛНР», включаючи Луганськ, Алчевськ, Стаханов, Красний Луч та інші великі міста, залишилися без центрального водопостачання.

Водночас на контрольованому Україною боці без води залишаються кілька населених пунктів – Золоте, Гірське, Попасна, Карбоніт, Новотошківка, Світличне, Нижнє. Зараз аварійні бригади намагаються подати воду у ці села. Оскільки обстріли тривають, ремонтники працюють під прикриттям військових.

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«Від сьогодні облдержадміністрація не буде за власний кошт ремонтувати пошкоджені водогони, які подають воду в так звану «ЛНР». Якщо самозванці, що проголосили себе владою, хочуть, щоб окуповані території були з водою, хай усувають пошкодження за свій кошт і власними силами. Ми перешкоджати цьому не будемо. Це принципова позиція», - сказав Москаль.