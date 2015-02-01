Керченську переправу можуть закрити через шторм

Після рейсів буде прийнято рішення, чи можливо працювати в умовах штормового попередження, яке оголошено з 31 січня по 2 лютого. Про це повідомляє прес-служба Єдиної транспортної дирекції.

В даний момент в Керченській протоці сила вітру сягає 17 метрів в секунду. Йде завантаження поромів «Іонас» та «Олімпіада», які планують здійснити пробні рейси.

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Зараз в порту «Кавказ» своєї черги на пором чекають 50 легкових машин і 46 вантажних машин, в порту «Крим» - до 5 легкових машин і 27 вантажних машин.

Всього за минулу добу перевезено близько 1800 машин (в тому числі вантажних) і більше 4300 пасажирів.

В даний час своєї черги на навантаження на вантажний лінії очікують: в порту «Новоросійськ» - 198 вантажних машин, в м. Слов'янськ-на-Кубані - 368 вантажних машин, в Керченському аеропорту -328 вантажних машин.