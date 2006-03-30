Івченко нарешті порозумівся з Туркменбаши

Туркменська сторона заявляє, що готова відновити постачання природного газу в Україну по прямому контракту з другого півріччя 2006 року, зазначивши при цьому, що туркменський природний газ буде постачатися за прийнятними для України цінами.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК "Нафтогаз України".

У повідомленні зазначається, що 24-26 березня в м. Ашгабат делегація НАК “Нафтогаз України” провела переговори з керівництвом Міністерства нафтогазової промисловості та мінеральних ресурсів Туркменистану та ДК “Туркменгаз”.

У ході проведених переговорів було обговорено актуальні питання щодо розрахунків за поставлений в 2003-2005 роках туркменський природний газ та його постачання в 2006 році, зазначили в прес-центрі НАК “Нафтогаз України"

Станом на 24 березня 2006 року по оплаті отриманого в 2003-2005 роках туркменського газу рахувалися зобов’язання української сторони в сумі 169,614 млн. дол., в тому числі:

- зобов’язання, термін погашення яких минув, – 80,044 млн. дол., з них: грошовими коштами – 46,85 млн. дол. (30,07 млн. дол. – термін оплати – до 19 лютого 2006 року; 16,78 млн. дол. – термін оплати – до 31 січня 2006 року); товарами – 33,194 млн. дол. (термін відвантаження – до 1 січня 2006 року).

- зобов’язання, термін погашення яких не настав, – 89,57 млн. дол. США, з них: 79,83 млн. дол. – товарні поставки, за якими туркменська сторона не розподілила квоти між міністерствами і відомствами Туркменистану, і тому ці поставки НАК "Нафтогаз України" здійснювати не могла; 4,165 млн. дол. – термін відвантаження – до 01.04.06; 5,575 млн. дол. – термін відвантаження – до 01.08.06.

Разом з цим, в січні 2006 року НАК “Нафтогаз України” здійснила передоплату за поставки в 2006 році туркменського природного газу на суму 88,34 млн. дол. В січні-лютому природний газ туркменською стороною для України не постачався.

За результатами переговорів сторони підписали Угоду про розрахунки за туркменський природний газ, поставлений в Україну в 2003-2005 роках, та необхідні додаткові угоди до відповідних контрактів, в яких остаточно врегульовано питання розрахунків за отриманий в 2003-2005 роках туркменський природний газ.

Туркменська сторона запропонувала, а українська сторона погодилася зарахувати здійснену НАК “Нафтогаз України” передоплату в сумі 88,34 млн. дол. за поставки газу в 2006 р. в рахунок погашення зобов’язань НАК “Нафтогаз України” по оплаті поставленого в 2003-2005 роках туркменського газу.

Після укладених між українською і туркменською сторонами договірних документів зобов’язання НАК “Нафтогаз України” за отриманий в 2003-2005 роках туркменський газ становлять:

- по валютній частині – розрахунки здійснені повністю, заборгованості немає;

- по товарній частині – на суму 68,068 млн. дол., в тому числі: на суму 58,328 млн. дол. США – поставками труб великого діаметру (термін – 10.08.06); на суму 4,165 млн. дол. США – поставками товарів за раніше узгодженими специфікаціями (термін – 01.04.06); на суму 5,575 млн. дол. – поставками товарів за раніше узгодженими специфікаціями (термін – 01.08.06).

Також сторони домовилися до 1 травня 2006 року врегулювати розбіжності щодо приймання товарів на суму 4,051 млн. дол., що знаходяться на території Туркменистану.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Міністерство закордонних справ Туркменістану заявило, що Україна затримує оплату поставленого їй природного газу, й погрожувало припинити поставки цього виду палива, якщо українська сторона не погасить наявну заборгованість.

Довідка УНІАН. Україна домовилася з Туркменістаном про поставку в 2006 році 40 млрд. куб. м по 50 дол. за 1 тис. куб. м в першому півріччі, і по 60 доларів - у другому.

10 лютого Президент Туркменістану Сапармурат НІЯЗОВ заявив про чергове підвищення ціни на газ - до 100 дол. за 1 тис. куб. м.

20 березня ряд ЗМІ повідомили, що Туркменістан офіційно визнав неможливість прямих поставок природного газу до України.