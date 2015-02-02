Опубліковано відео з місця ДТП, в якій загинув лідер гурту «Скрябін»

Зіткнення сталося близько 08.20 у Криворізькому районі, біля села Лозуватка. Через зіткнення авто Кузьми і вантажівка, що перевозила молоко, сильно постраждали. У ДАІ вже повідомили, що удар при ДТП був дуже великої сили.

На жаль, від отриманих травм Андрій Кузьменко загинув на місці пригоди.

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Пасажирка, яка їхала з Кузьменко, доставлена в міську лікарню № 2, а пасажирка молоковоза була доставлена в міську лікарню № 9. Водій молоковоза медичної допомоги не потребував. Зараз на місці пригоди працює слідчо-оперативна група.