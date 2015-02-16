У Херсонській області імена тих, хто ухиляється від мобілізації публікуватимуть в ЗМІ

Таке розпорядження дав голова Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрій Путілов, повідомили в прес-службі Херсонської ОДА.

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Крім того, представникам влади та військовим комісарам районів Херсонської області дано доручення повідомляти в ЗМІ про хід мобілізації.

Раніше військовий комісар Херсонського обласного військового комісаріату Сергій Кока на нараді в ОДА доповів, що рівень виконання плану мобілізації в Херсонській області становить 80%.

При цьому Сергій Кока зазначив, що необхідно постійно підвищувати мотиваційні умови в період проведення часткової мобілізації військовозобов'язаних: «Кожного добровольця треба забезпечити соціальним пакетом. Щоб і він, і його родина відчували підтримку держави».