На Луганщині скандал - "гуманітарка" ООН з грудня лежить на складах

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За добу кілька разів було обстріляно селище Чернухине, оскілький цей населений пункт знаходиться у безпосередній близькості до Дебальцевого. Також від "Градів" постраждав населений пункт Новотошківське.

Зі слів місцевого спікера АТО, туди залетіло близько 40 ракет від реактивних "Градів", вдвічі більше снарядів лягло по позиціях наших солдат у районі Бахмутської траси. На решті територій, у частих раніше гарячих точках - Щастя та Станиця Луганська - вже четвертий день хитке затишшя.

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Співробітники Служби безпеки України у населенному пункті Рубіжне на складах виявили понад 200 тон міжнародного гуманітарного вантажу, який знаходиться на цих складах ще з грудня і досі не був розданий за призначенням. Цей вантаж завозився на територію України в рамках програми ООН. Там в основному були харчі: консерви, крупи, олія, цукор.

Зараз склади з цим вантажем опечатані, правоохоронці намагаються з'ясувати усі деталі надходження та призначення вантажу, бо в СБУ з'явилася інформація, що цю гуманітарну берегли, щоб роздавати на майбутніх місцевих виборах. Втім, представники Фонду кажуть, що вантаж мав бути направлений вже за кілька днів людям на окуповані території.