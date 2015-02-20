«ЛНР» заявляє про прибуття до Луганська чергового «гумконвою» з РФ

Як сказано в повідомленні «ЛНР», 15 машин доставили 100 тонн гуманітарних вантажів для жителів Дебальцевого та інших населених пунктів, які найбільше постраждали від бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого на схід України вирушив черговий «гуманітарний конвой» з Росії, що складається з більше ніж 30 автомобілів, які везуть понад 200 тонн вантажу.

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Довідка УНІАН. Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що все російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

15 лютого до України в'їхав 14-й так званий «гумконвой» з Росії.