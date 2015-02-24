Переселенцям пояснили, як відновити трудову книжку
21:13, 24 лютого 2015Суспільство
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Сьогодні в Києві відбулася Всеукраїнська інтерактивна конференція організацій, які працюють з внутрішньо переміщеними особами.
Переселенцям розповіли, як відновити документи для працевлаштування / Фото УНІАН
Про це пишуть Новости Донбасса.
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