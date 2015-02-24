Переселенцям пояснили, як відновити трудову книжку

21:13, 24 лютого 2015
Суспільство
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Сьогодні в Києві відбулася Всеукраїнська інтерактивна конференція організацій, які працюють з внутрішньо переміщеними особами.

Переселенцам рассказали, как восстановить документы для трудоустройства / Фото УНИАН

Про це пишуть Новости Донбасса.

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