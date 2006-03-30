В Україну йде справжня весна

Завтра в Україні буде мінлива хмарність. Часом невеликий дощ, у західних областях помірний, вдень у Карпатах місцями сильний дощ; лише у південній частині переважно без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, в західних областях подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11° тепла, у південних областях та в Криму до 16°.

На Закарпатті - дощ, вдень місцями сильний. Вітер західний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11° тепла; в горах вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

1-2 квітня в Україні очікується мінлива хмарність. 1 квітня в Україні, крім західних областей, дощі, 2 квітня у східній частині та в Криму невеликий дощ. На решті території без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла (2 квітня в західній половині країни від 1° морозу до 4° тепла, в Карпатах та на Прикарпатті 0-5° морозу); вдень 8-13° тепла, 1 квітня у південній, 2 квітня в західній частині до 16° .

На Закарпатті без істотних опадів. Температура вночі 1 квітня 2-7° тепла, 2 квітня від 4° тепла до 1° морозу, вдень 11-16° тепла; в горах вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла.

3-4 квітня - без істотних опадів, лише в західних областях дощ. Температура вночі від 2° морозу до 4° тепла; вдень у східних областях 6-12° тепла; в західних областях 3 квітня 12-18° тепла, 4 квітня зниження температури на 3-5°; на решті території країни 9-15° тепла.

У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність. Часом невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°. 1-2 квітня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі 1 квітня дощ. Вночі та вранці 2 квітня місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1 квітня 2-7° тепла, 2 квітня від 1° морозу до 4° тепла; вдень 8-13° тепла. 3-4 квітня - без істотних опадів. Температура вночі суттєво не зміниться, вдень дещо підвищиться.