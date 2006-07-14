Завтра - різке зниження температури

15 липня за прогнозами синоптиків у західних, північних та центральних областях, 16-17 липня також у східних областях та у південній частині очікується суттєве зниження денної температури повітря до 18-24°, у західних областях до 15-20°, на півдні та сході 16-17 липня 22-27°. Похолодання супроводжуватиметься грозовими дощами, в окремих районах сильними зливами, градом, посиленням вітру 15-20 м/с.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

18-19 липня пройдуть короткочасні дощі, грози; в Криму, південних, східних, а 19 липня і в західних областях - місцями короткочасні дощі, грози.

Температура суттєво не зміниться, лише вдень в західних областях дещо підвищиться.

У м.Києві та області 15 липня характер погоди зміниться. Температура вночі 16-18°, вдень спека спаде у Києві до 20-22°, по області до 19-24°. Пройдуть дощі, грози, вдень місцями сильні дощі, град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

16-17 липня утримається хмарна погода з проясненнями. Часом дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Нічна температура знизиться до 10-15°, вдень 18-23°.

18-19 липня характер погоди суттєво не зміниться.