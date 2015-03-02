У Миколаєві перейменують площу Леніна

Про це миколаївці заявили під час громадських слухань, повідомили в мерії, передає "Українська правда".

"15 лютого 2015 завершилося двомісячне громадське обговорення по поверненню площі Леніна історичної назви "Соборна площа", яке проводилося у відповідності з протокольним дорученням сесії Миколаївської міської ради 6 скликання від 19.11.2014 №44", - повідомили в міській раді.

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Громадське обговорення відбувалося у форматі електронної консультації.

Всього до такої форми обговорення приєдналося 1860 інтернет-користувачів, з яких 1727 - повністю підтримали пропозицію про повернення площі Леніна історичної назви - "площа Соборна"; 36 - підтримали пропозицію перейменування площі Леніна, але запропонували інші назви: площа Соборності, площа Грейга, площа Потьомкінська, площа Героїв Майдану, площа Фалеєвська, площа Святого Миколая, площа Героїв АТО. 80 - висловилися проти перейменування площі Леніна.

Для перейменування площі матеріали громадських слухань будуть надані до розгляду постійним депутатським комісіям Миколаївської міської ради.