В Авдіївці та Дебальцевому частково відновлено електропостачання

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила керівник прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наталія Швидка.

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"Аварійно-ремонтні бригади завершили роботи на відгалуженнях ліній електропередач, що дало можливість відновити живлення підстанції "Авдіївка". Таким чином, станом на сьогоднішній день частково відновлено електропостачання в Авдіївці. А 3 березня після відновлювальних заходів була включена в роботу повітряна ЛЕП "Дебальцеве-Східна" і заживлена підстанція "Дебальцеве". Це дозволило частково поновити електропостачання в Дебальцеве", - зазначила Швидка.

У той же час вона додала, що залишаються знеструмленими ЛЕП "Миронівська ТЕС - Дебальцеве", "Вуглегірська ТЕС - Миронівська ТЕС №2" і не працює Миронівська ТЕС, які також живлять Дебальцеве.