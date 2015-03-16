Завтра на схід України налетять хуртовини та штормовий вітер

17 березня циклон над Чорним морем і холодне повітря північного походження зумовлять опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також місцями хуртовини, на півдні, сході та місцями в центрі України, переважно в Дніпропетровській області. Вітер досягатиме в цих районах штормових значень, повідомляє Opogode.ua.

На решті території України очікується суха сонячна погода.

Температура повітря вночі коливатиметься від 4 тепла до 4 морозу, вдень очікується 0-8 градусів тепла. Тільки на Закарпатті - до 8-12 градусів вище нуля.

У західній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 4 тепла - 3 морозу, вдень 1-8 тепла, на Закарпатті до 10-12 градусів тепла.

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У північних областях переважатиме суха ясна погода. Температура повітря вночі 4 тепла - 4 морозу, вдень 0-7 градусів тепла.

В центральній частині - без опадів, тільки в Дніпропетровській області пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом та поривчастим вітром. Температура повітря вночі 3 тепла - 3 морозу, вдень 1-8 градусів тепла.

У східних областях очікуються дощі з мокрим снігом, місцями хуртовини. Температура повітря вночі 3 тепла - 4 морозу, вдень 0-7 градусів тепла.

У південній частині - дощі з мокрим снігом, можливі хуртовини, на морях - шторми. Температура повітря вночі 4 тепла - 2 морозу, вдень 0-6 градусів тепла.

У Києві завтра очікується малохмарна суха погода. Температура повітря вночі 0-3 градуса морозу, вдень 3-6 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с, на сході, півдні та місцями в центральних областях пориви 15-24 м/с.