У Києві презентували нові патрульні автомобілі
16:52, 16 березня 2015Суспільство
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У Києві пройшла презентації дизайну нових патрульних автомобілів, які буде використовувати міліція.
Представлено кілька варіантів нових патрульних авто / www.facebook.com/EuroMaydan
Фото патрульних автомобілів з новим дизайном з'явилися в соцмережах.
На даний момент представлено лише кілька варіантів нового дизайну патрульних авто.
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Як повідомляв УНІАН, МВС створює нову патрульну службу замість ДАІ.
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