У Києві презентували нові патрульні автомобілі

16:52, 16 березня 2015
Суспільство
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У Києві пройшла презентації дизайну нових патрульних автомобілів, які буде використовувати міліція.

На данный момент представлено только несколько вариантов новых патрульных авто / www.facebook.com/EuroMaydan

Фото патрульних автомобілів з новим дизайном з'явилися в соцмережах.

На даний момент представлено лише кілька варіантів нового дизайну патрульних авто.

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Як повідомляв УНІАН, МВС створює нову патрульну службу замість ДАІ.

публікаціяЄвроМайдан - EuroMaydan.

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