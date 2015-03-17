Вулиці Костянтинівки міліція і військові будуть патрулювати разом

Про це йдеться на офіційному сайті МВС. «Зустрівся з керівництвом підрозділів ЗСУ, які дислокуються на території міста. Начальнику міськвідділу міліції, підполковнику Володимиру Гончарову поставлені конкретні завдання щодо наведення порядку в Костянтинівці, в тому числі організація спільного патрулювання вулиць міста з військовими», - цитує прес-служба слова В'ячеслава Аброськіна.

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Він також зазначив, що зараз ситуація в місті під контролем, правоохоронці продовжують нести службу в посиленому режимі.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня у Костянтинівці Донецької області сталося ДТП, в результаті якого постраждала жінка з двома дітьми. 8-річна дівчинка загинула на місці ДТП, мати і друга дитина потрапили до лікарні. Після цього в місті відбулися масові заворушення.