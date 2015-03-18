МВС пропонує давати три роки тюрми за незаконний гральний бізнес

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

“МВС ініціює і подало через Кабмін до Верховної Ради зміни до законодавства, які передбачають покарання від 1 до 3 років тюрми за організацію незаконного грального бізнесу”, - сказав він.

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Шкіряк уточнив, що такі зміни пропонується внести до ст. 203 Кримінального кодексу (заняття забороненими видами господарської діяльності), відповідальність за яку передбачає штраф або обмеження волі.

Також МВС пропонує доповнити в цій статті частину 3 (незаконне проведення букмекерської діяльності) і частину 4 (незаконне проведення державних лотерей), відповідальність по яких також передбачатиме разом із штрафами тюремне ув'язнення.

Говорячи про боротьбу МВС з ліквідацією незаконних гральних закладів, Шкіряк зазначив, що, незважаючи на серйозні успіхи в цьому напрямку, слід констатувати, що “сьогодні “ці акули” грального бізнесу перейшли в глухе підпілля - як правило, вони використовують приватні будинки, орендовані квартири на час проведення ігор та сповіщують про місце знаходження, використовуючи СМС своїх потенційних клієнтів”.

Разом з тим, зазначив він, лише з початку цього року правоохоронні органи відкрили 218 кримінальних проваджень за ст. 203, за якими вручено підозри 51 особі.

За словами Шкіряка, міліцією було викрито 205 гральних закладів, з яких 4 казино, 9 покерних клубів, 36 залів з гральними автоматами, 75 інтерактивних клубів, 81 букмекерську контору.

При цьому в ході обшуків у ділків було вилучено понад 1200 гральних засобів, зокрема 482 гральних автомати, 756 одиниць комп'ютерної техніки тощо.

В контексті сказаного Шкіряк від імені МВС закликав громадян повідомляти правоохоронні органи про адреси розташування незаконних гральних закладів в разі їх виявлення.

“Ми негайно і жорстко будемо реагувати до тих пір, поки на державному рівні законодавчо не буде врегульовано функціонування грального бізнесу і проведення букмекерської діяльності державних лотерей», - запевнив він.

У свою чергу присутній на брифінгу т. в. о. начальника Департаменту протидії злочинам у сфері економіки МВС України Ігор Купранець зазначив, що в разі легалізації на законодавчому рівні гральної діяльності в Україні від видачі відповідних ліцензій “за нашими найскромнішими підрахунками, бюджет на рік буде отримувати щонайменше 5 млрд грн доходів”.

Також Купранець повідомив, що дав розпорядження начальникам структурних підрозділів департаменту в регіонах організувати особистий прийом громадян для отримання повідомлень щодо місць розташування незаконних гральних закладів.