Івано-Франківська облрада визнала Росію агресором

Так депутати підтримали аналогічне звернення Верховної Ради до міжнародних організацій, ухвалене 27 січня 2015 року. За словами депутата обласної ради Ольги Бабій, яка зачитала рішення сесії, Росія як держава-агресор "всебічно підтримує тероризм і блокує діяльність Ради Безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку".

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Водночас угруповання "ДНР" і "ЛНР", на думку Івано-Франківських депутатів, є терористичними організаціями.

Це рішення сесії також буде надіслане президенту, прем’єр-міністру і Міністерству закордонних справ.