Івано-Франківська облрада визнала Росію агресором
14:53, 20 березня 2015Суспільство
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На сесії Івано-Франківської обласної ради 83 депутати з 86 присутніх проголосували за визнання Росії державою-агресором.
Івано-Франківські депутати визнали РФ агресором / УНИАН
Так депутати підтримали аналогічне звернення Верховної Ради до міжнародних організацій, ухвалене 27 січня 2015 року. За словами депутата обласної ради Ольги Бабій, яка зачитала рішення сесії, Росія як держава-агресор "всебічно підтримує тероризм і блокує діяльність Ради Безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку".
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Водночас угруповання "ДНР" і "ЛНР", на думку Івано-Франківських депутатів, є терористичними організаціями.
Це рішення сесії також буде надіслане президенту, прем’єр-міністру і Міністерству закордонних справ.
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