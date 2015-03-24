В результаті падіння військового вертольота під Києвом загинув офіцер
16:24, 24 березня 2015Суспільство
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В результаті падіння військового вертольота Мі-24 у Васильківському районі Київської області загинув офіцер, ще дві людини госпіталізовано.
Двоє постраждалих госпіталізовано / wikimedia.org
Про це повідомляє ТСН з посиланням на прокуратуру Київської області.
Як зазначається, постраждали ще двоє людей, обидва були госпіталізовані.
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Як повідомляв УНІАН, два гелікоптери вилетіли напрямком Полтава-Житомир, один з них впав.
Причини падіння з'ясовуються. Місце падіння оточили військові.
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