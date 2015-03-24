На Київщині розбився військовий гелікоптер - ЗМІ

Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, два гелікоптери вилетіли напрямком Полтава-Житомир, один з них впав.

Причини падіння з'ясовуються. Місце падіння оточили військові.

Читайте такожНа трасі «Київ-Харків» перекинувся Saxon, загинув військовослужбовець (фото)

Згідно з повідомленням, співробітники ДСНС знаходяться на місці події. Про загиблих та постраждалих наразі не повідомляється.

Варто зазначити, що на офіційному сайті відомства інформації щодо події поки немає.