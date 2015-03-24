На Київщині розбився військовий гелікоптер - ЗМІ
15:50, 24 березня 2015Суспільство
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Сьогодні, 24 березня, у Васильківському районі Київщини впав військовий вертоліт.
Про загиблих та постраждалих наразі не повідомляється / УНІАН
Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Як повідомляється, два гелікоптери вилетіли напрямком Полтава-Житомир, один з них впав.
Причини падіння з'ясовуються. Місце падіння оточили військові.
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Згідно з повідомленням, співробітники ДСНС знаходяться на місці події. Про загиблих та постраждалих наразі не повідомляється.
Варто зазначити, що на офіційному сайті відомства інформації щодо події поки немає.
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