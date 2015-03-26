Виробники ліків України доставили в Луганську область 20 тонн медикаментів (фото)

Про це повідомляє прес-служба глави Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

"До складу гуманітарної допомоги увійшли 20 тонн медичних препаратів для лікувальних установ області, а також два мікроавтобуси, які передали Першому добровольчому мобільного госпіталю ім.М.Пирогова", - повідомили в прес-службі.

Президент асоціації Петро Багрій, який особисто супроводжував допомогу, повідомив, що рішення організувати допомогу області виникло після репортажу, в якому голова Луганської ОДА розповідав про брак лікарів в Попасній, нестачі транспорту та медикаментів.

Читайте такожРятувальники за тиждень доставили на Донбас понад 100 тонн гуманітарної допомогиЗгідно з повідомленням, асоціація "Виробники ліків України" закупила і переобладнала два мікроавтобуси для частини добровольчого госпіталю, що базується в Попасній, а також передала туди певну кількість лікарських препаратів.

"Сьогодні нам привезли медикаменти, яких найбільше потребують люди в прифронтовій зоні - заспокійливі засоби, серцеві, гіпертонічні, протигрипозні препарати і т. д. В лікарнях, на лінії розмежування вогню, часто замість 50 пацієнтів (на яких відкрито фінансування) звертається по 100 або 150 хворих. Перекрити нестачу ліків, їжі для пацієнтів ми можемо тільки за рахунок волонтерів. А якщо врахувати, що ліки останнім часом істотно зросли в ціні, область отримала від Асоціації дуже дорогий подарунок", - підкреслив Москаль.

В асоціації підкреслили, що найближчим часом лікарські препарати і два автомобілі передадуть і для потреб Донецької області.

Всього з початку проведення АТО виробники ліків, що входять в Асоціацію, привезли в зону бойових дій допомоги на 45 млн грн.

В Асоціацію “Виробники ліків України” входять: ПАТ „Фармак”, ТДВ „ІнтерХім”", ПАТ НВЦ „Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”, ТОВ „Кусум Фарм”, ТОВ „Юрія-Фарм”.