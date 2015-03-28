На Львівщині автомобіль в'їхав у зупинку: п'ятеро людей загинули, двоє травмовані

У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули п’ятеро людей, ще двоє отримали травми різного ступеню тяжкості. ДТП сталося сьогодні, 28 березня, близько 7.00 у селі Дуб’є Бродівського району на автодорозі «Київ-Чоп».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

За попереднім даними, водій автомобіля «Fiat Doblo», прямуючи у напрямку Львова, виїхав на смугу зустрічного руху та влетів у зупинку громадського транспорту.

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Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.