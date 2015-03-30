Прокуратура назвала вибух цистерни в Харківській області диверсією
14:27, 30 березня 2015Суспільство
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Вибух на залізничній станції в Харківській області кваліфіковано як диверсію.
Прокуратура процесуально керує кримінальним провадженням / railway-publish.com
Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
«Прокуратура Харківської області процесуально керує кримінальним провадженням за фактом вибуху на залізничній станції "Основа". Досудове розслідування за ст. 113 Кримінального кодексу України ("диверсія") проводить СУ СБУ в області»,- йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, 30 березня близько 00:30 на станції стався вибух залізничної цистерни з пально-мастильними матеріалами. Паливо призначалося для збройних сил України.
В результаті вибуху пошкоджено цистерну, стався витік пального.
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