Прокуратура назвала вибух цистерни в Харківській області диверсією

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

«Прокуратура Харківської області процесуально керує кримінальним провадженням за фактом вибуху на залізничній станції "Основа". Досудове розслідування за ст. 113 Кримінального кодексу України ("диверсія") проводить СУ СБУ в області»,- йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 30 березня близько 00:30 на станції стався вибух залізничної цистерни з пально-мастильними матеріалами. Паливо призначалося для збройних сил України.

В результаті вибуху пошкоджено цистерну, стався витік пального.