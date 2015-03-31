ООН: На Донбасі за час боїв загинули більше 6 тисяч осіб

Про це йдеться у звіті управління ООН з координації гуманітарних питань, повідомляє Новое Время.

З середини квітня 2014 р. по 27 березня 2015 р. були вбиті 6 тис. 83 людини і 15 тис. 397 отримали поранення.

Згідно з оцінками УКГП, загальне число біженців з Донбасу перевищило 1,9 млн осіб. З них 1 млн 178 тис. чоловік виїхали в інші регіони України. За кордон переселилися 763 тис. 632 людини, в тому числі в Росію - 625 тис. 470, в Білорусі - 80 тис. 909.

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Раніше, фонд ООН ЮНІСЕФ заявив, що 44 дитини загинули в ході бойових дій на сході України. За даними організації, у важкому становищі опинилися приблизно 1,7 млн дітей.