ЗМІ: Фабрику "Рошен" у Липецьку заблокував ОМОН (фото)

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах. Більшість службових і мобільних телефонів співробітників поки не відповідають.

Повідомляється, що співробітники правоохоронних органів РФ в масках не випускають з території фабрики робітників, не можливо зайти на фабрику, передає місцевий портал GOROD48.

За словами начальника юридичного відділу фабрики, "маски-шоу" на фабриці "Рошен" почалися о 8 ранку.

Люди в масках зібрали весь персонал в актовому залі, і проводять слідчі дії.

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Заступник генерального директора фабрики Костянтин Вахонін на питання, що відбувається на підприємстві, емоційно відповів: "Запитайте у тих хто сюди прийшов".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Липецька кондитерська фабрика "Рошен" призупиняє роботу через накопичення продукції на складах. Повідомлялося, що працівникам фабрики за вимушений простій буде виплачено дві третини заробітку, деякі підуть в планові відпустки.