Суд переніс розгляд справи екс-беркутівців, які підозрюються у розстрілі Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на засіданні суду у зв'язку з неможливістю сформувати на сьогодні склад суду присяжних.

Як пояснив головуючий у справі суддя Сергій Дячук, не можна почати розгляд справи, оскільки вона має розглядатися судом присяжних, а їх список ще не затверджений Київською міською радою.

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Також суддя висловив сподівання, що до кінця місяця Київрада нарешті затвердить цей список: “Наприкінці цього місяця буде визначено такий список. На сьогодні процедура визначення присяжних не є простою. Вона передбачає певні процедури. Суд інформує сторони, що така робота вже ведеться, і за наявною у нас інформацією, наприкінці цього місяця буде сформовано суд присяжних”.

Як повідомляв УНІАН, минулого року у Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування стосовно колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Аброськіна і Зінченка, обвинувачуваних у розстрілі 39 активістів Майдану, та передали справу до суду.